Lionel Messi, Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Barcelona mı, Messi'nin evi olarak kalacak? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer takımlarından Inter Miami, dünyaca ünlü Arjantinli oyuncuya yeni bir ev mi sunacak? Veya belki de, Al-Hilal'in önerdiği gibi, futbolun yeni parlayan yıldızı Suudi Arabistan'da mı parıldayacak?

Ve en önemlisi, Messi'nin bu önemli kararı ne zaman ve nasıl verilecek? Gelen teklifler arasında, hangisi Messi'nin gönlünü kazanacak? Bu belirsizlikler, futbolseverlerin merakla beklediği cevaplardan sadece birkaçı. Ancak bir şey kesin ki, Lionel Messi'nin gelecekteki kararları, futbol dünyasını derinden etkileyecek.

Lionel Messi'nin PSG'den Ayrılma Sebebi Nedir?

Paris Saint-Germain'den ayrılacağı açıklanan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin yeni takımının kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor. İki sezondur PSG forması giyen Lionel Messi'nin geleceği uzun süredir futbol dünyasını meşgul eden konulardan biri. Takımıyla iki kez Ligue 1 zaferi yaşayan Arjantinli oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı için taraftların tepkisine maruz kalmıştı. Messi'nin sözleşmesinin sonunda takımdan ayrılacağını belirten Christophe Galtier resmi ağızdan oyuncunun ayrılacağını duyurdu.

Barcelona Lionel Messi'yi Geri Almayı Planlıyor mu?

Barcelona taraftarlarının büyük bir arzuyla tekrar takımda görmek istedikleri Lionel Messi ile görüşmeler devam ediyor. Messi'nin babasının daha önce birçok kez Barcelona yönetimiyle görüştüğü öğrenilirken Xavi de eski takım arkadaşı hakkında, "Şu an durumun bir hafta öncesine göre daha karmaşık olduğunu düşünmüyorum. Leo burada kapıların açık olduğunu biliyor. Bize yardımcı olacağını biliyorum. Sezon orada yeni bitiyor, PSG'ye büyük saygısı var. Prensip olarak, önümüzdeki hafta karar verecek." dedi.

MLS'ten Inter Miami, Lionel Messi ile İlgileniyor mu?

Barcelona dışında MLS'ten Inter Miami de oyuncuyla ilgileniyor. Miami ekibinin Arjantinli'ye yılda 40 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ancak Messi'nin önceliği Avrupa'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek.

Suudi Arabistan'dan Messi'ye Dev Servet Teklifi?

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasının ardından Arabistan ekibinin en yakın rakibi Al-Hilal de harekete geçti. Messi'yi takıma kazandırmak isteyen Al-Hilal'in oyuncuya yaklaşık 1.2 milyar Euro'luk dev bir teklif yaptığı iddia edildi. Böylesine büyük bir teklif karşısında Messi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken Arjantinli'nin hangi takıma transfer olacağı büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Messi'nin PSG'deki Performansı Nasıldı?

Bu sezon 31'i Ligue 1'de olmak üzere 40 maçta görev alan Lionel Messi, 21 kez gol atmayı başarırken 20 kez de asist yaptı.

Yenigün Haber Merkezi