PSG'nin süperstarı Lionel Messi için astronomik bir teklif geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Lionel Messi için yıllık 350 milyon sterlinlik bir sözleşme teklif etti. Bu potansiyel kontrat, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya ödediği 177 milyon sterlinin neredeyse iki katı değerinde.

Messi'nin PSG sözleşmesi haziran ayında sona eriyor ve Arjantinliyle ilgilenen takımlar arasında Barcelona da var. Messi'nin Fransa'nın başkentinden ayrılma olasılığı giderek artıyor. Ancak Barça, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle bu transferi gerçekleştiremeyebilir.

Arjantinli oyuncunun ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği de gelen bilgiler arasında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ