Linkedin Hesap Oluşturma Nasıl Yapılır?

Linkedin.com web sitesine gidin. Sayfanın sağ tarafındaki alana adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve istediğiniz şifreyi yazın. "Şimdi Katıl" ı tıklayın.

Posta kodunuzu ilgili alana yazın. Açılır listelerden mevcut istihdam durumunuzu ve ülkenizi seçin. Öğrenci, çalışan, işletme sahibi ya da işsiz gibi seçtiğiniz duruma bağlı olarak, görünen alanlara ve açılır listelere istenen ayrıntıları doldurun.

Linkedin hesabınızı oluşturmak ve kurulum işlemine devam etmek için "Profilimi Oluştur" u tıklayın. E-posta hesabınızın adres defterini kullanarak Linkedin üyelerini aramak için "Devam" ı tıklayın.

Linkedin profilinizi oluştururken sağladığınız e-posta hesabına erişin. Linkedin'in size gönderdiği onay e-postasını açın ve onay bağlantısını tıklayın. Açılan sayfada "Onayla" yı tıklayın ve ardından istendiğinde Linkedin şifrenizi yazın.

Bu web sitelerinden birinde yeni Linkedin hesabınıza bir bağlantı göndermek için "Facebook'ta Paylaş" ya da "Twitter'da Paylaş" ı veya "Bu Adımı Atla" yı tıklayın.

Hesabınızı Premium hesap olarak ayarlamak için "Premium Seç" i tıklayın veya ücretsiz bir Linkedin hesabı oluşturmak için "Temel Seç" i tıklayın. Açılan sayfada gösterilen listeden bir Premium abonelik paketi seçin ve ardından bir Premium hesap oluşturmak için sayfadaki ödeme adımlarını izleyin. Temel bir hesap seçerseniz, Linkedin'i kullanmaya başlayın.

Hesap Oluşturmak İçin Tıklayınız

YENİGÜN HABER MERKEZİ