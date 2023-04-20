Linkedin Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Profil fotoğrafınıza tıklayın. Daha sonra açılır menüden Ayarlar ve gizlilik öğesini seçin. Hesap sekmesini göreceksiniz. Ona basıp Hesap Yönetimi’ne tıklayın.

Linkedin hesabınızı kapatma seçeneği aşağıdadır. Sayfa sonuna giderek bulabilirsiniz.

Daha sonra hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin. Parolanızı girin ve Hesabı Kapat'ı tıklayın.

20 gün içerisinde herhangi bir giriş yapmazsanız hesabınız tamamen silinecektir.

Linkedin Hesabınızı Silmek İçin Tıklayınız

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