Yurt içinde yoğun konser maratonuna hazırlanan Linet, uluslararası besteci George Theophanous'un teklifi ile Yunanistan'a gitti. Ünlü besteci ile ortak çalışmalara imza atacak olan Linet, 'Tabiki 7 tane dilde şarkı söylüyor olmak büyük avantaj. Ülkemi yurtdışında da en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum.' dedi.

Uluslararası besteci George Theophanos, konuğu olarak Selanik'e giden Linet, uluslararası bir projenin kayıtları için besteci ile biraraya geldi. Projeden sonra ortak konserlerde de buluşacak olan ikili Türkiye'de de konserler verecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi