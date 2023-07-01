Limonun gizli faydalarını keşfedin...Meyvelerin erdemlerinin artık kanıtlanmasına gerek yok. Bir dondurma ile bir kase çilek arasında seçim yapmak çok kolay. Vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan meyve, vücut için çok sayıda faydaya sahiptir ve bu da onu gerçek bir sağlık müttefiki yapar. Düzenli meyve tüketimi, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, yüksek antioksidan içeriği serbest radikallerle ve nihayetinde erken yaşlanmayla mücadeleye yardımcı olur. Sonuçta, meyve dengeli bir yaşamla eş anlamlıdır ve yeni bir çalışma bunu bir kez daha kanıtladı! Wayne, New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nden Doçent Jennifer Di Noia, meyve ve sebzeleri temel besin maddelerinin alımına göre değerlendirdi. Amaç ne mi? Vücut için en faydalı ve uyarıcı gıdaları belirlemek. "Dünyanın en sağlıklı yiyeceği" ilan edilen su teresi de dahil olmak üzere bazı sebzeler zirveye çıkarken, meyveler arasındaki büyük kazanan düşündüğünüzden daha şaşırtıcıydı... Limonlar! Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için limonun faydaları saymakla bitmez.

Uzmanlara göre limon dünyanın en sağlıklı meyvesi

Jennifer Di Noia, 2014 yılında yayınlanan bu çalışmanın bir parçası olarak "güç merkezi meyve ve sebzeleri" (PVF) belirlemeye karar verdi. Bunlar, diğer şeylerin yanı sıra vücuda kardiyovasküler hastalıkları önlemek için faydalı besinler sağlayan yüksek besin değerleri ile ayırt edilirler. Profesör bu FVP'leri sınıflandırmak için lif, potasyum, protein, B12 vitamini gibi 17 temel besin maddesinin miktarlarını değerlendirdi. Nihai hedef? İyi bir sağlık için gerekli olan besin, mineral ve eser elementlerin tavsiye edilen günlük miktarının en az %10'unu 100 gram başına sağlayan gıdaları izole etmek. Jennifer Di Noia'ya göre, üst sıralarda yer alan gıdalar kalori başına daha fazla besin sunarak tüketicilerin günlük enerji ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarını ve beslenmeleri yoluyla maksimum besin almanın en iyi yolunu bulmalarını sağlıyor.

Bu çalışma tarafından oluşturulan sıralamada limon, portakal, çilek, greyfurt ve böğürtlenle birlikte test edilen tüm meyveler arasında birinci oldu. Bu küçük sarışın narenciye meyvesinin faydalarına daha yakından baktığınızda bu zafer o kadar da şaşırtıcı değil. İlk olarak, limonlar, alınan her 100 gram başına günlük besin alımının neredeyse %20'sini sağlar, bu da dengeli bir günlük beslenmeye önemli bir katkıdır. Dahası, limonun antioksidan gücü tartışılmazdır, çünkü hücre oksidasyonundan sorumlu serbest radikalleri nötralize eden flavonoidler ve limonoidler içerir. Ayrıca glisemik indeksi düzenleyerek kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olması sayesinde mükemmel bir anti-diyabet müttefikidir. En büyük artısı? C vitamini içeriği (100 g'da yaklaşık 50 mg) tüm meyveler arasında en yüksek olanlardan biridir ve vücudun bağışıklık sistemini ve antioksidan savunmasını güçlendirir. Sadece trendi doğrulayan pek çok fayda: limonlar gerçekten de dünyanın en sağlıklı meyvesi!