-Limonlu su tüketimi karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

-Gribal enfeksiyonlara karşı da güçlü bir savaşçı. Ilık limonlu su boğaz ağrısı, nezle gibi hastalıklara iyi gelir

-Ağız içinde meydana gelen bakterileri temizler.

-Cilt hücrelerini yenilemede destekçidir.

-C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Limonlu su, iltihapların oluşmasını önler. Ayrıca iltihap oluşmasına sebep olan, eklemlerde bulunan ürik asiti yok eder.

-Limonlu su, kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Yüksek oranda içerdiği C vitamini ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

-Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.

-Sindirimi Kolaylaştırır. Sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemini toksinlerden arındırır ve midede oluşan yanma ve şişkinlik gibi problemlerle savaşır.

-Limonun içinde bulunan sitrat böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ