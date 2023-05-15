-Limonlu su tüketimi karaciğer fonksiyonlarını düzenler.
-Gribal enfeksiyonlara karşı da güçlü bir savaşçı. Ilık limonlu su boğaz ağrısı, nezle gibi hastalıklara iyi gelir
-Ağız içinde meydana gelen bakterileri temizler.
-Cilt hücrelerini yenilemede destekçidir.
-C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Limonlu su, iltihapların oluşmasını önler. Ayrıca iltihap oluşmasına sebep olan, eklemlerde bulunan ürik asiti yok eder.
-Limonlu su, kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Yüksek oranda içerdiği C vitamini ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
-Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.
-Sindirimi Kolaylaştırır. Sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemini toksinlerden arındırır ve midede oluşan yanma ve şişkinlik gibi problemlerle savaşır.
-Limonun içinde bulunan sitrat böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
YENİGÜN HABER MERKEZİ