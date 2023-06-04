Müge Anlı, İstanbul Asayiş Büro Amiri Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturdu. Bununla birlikte birlikte Müge Anlı ve eski eşinden olan kızıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Müge Anlı, ilk evliliğini Burhan Akdağ ile yapmış ve bu evlilikten kızları Lidya Akdağ dünyaya gelmişti. Peki ama Lidya Akdağ kimdir, kaç yaşındadır ve hangi okulda okuyor...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ Kimdir

Müge Anlı, 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenmiş ve 2002 yılında kızı Lidya dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla, Müge Anlı'nın kızı Lidya şu anda 21 yaşındadır.

Müge Anlı'nın Kızı Lidya Nerede Okuyor?

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın Koç Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir.

Müge Anlı'nın Eski Eşi Burhan Akdağ Kimdir?

Burhan Akdağ, Kanal 6'da magazin şefliği yaparken Müge Anlı'yı muhabir olarak ekibine dahil etti. Ancak, çift tanıştıklarında Burhan Akdağ evli ve çocukları vardı.

Müge Anlı Kimdir

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde doğmuştur. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Müge Anlı, 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte "Dobra Dobra" adlı programı sunmuştur. Bu programda magazin dünyasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı, ikinci sezonunda ise Pakize Suda ile birlikte program yaptı.

Müge Anlı İle Burhan Akdağ Neden Boşandı?

Müge Anlı'nın kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde, Burhan Akdağ'ın kariyeri ise düşüşe geçmiş ve bu durum çift arasında tartışmalara ve uyumsuzluğa yol açmıştır. Bu tartışmalardan birinde, Müge Anlı boşanmak istediğini ifade etmiş ve Akdağ ise gurur yaparak tartışmanın hemen ertesi günü boşanma davası açmıştır. Ancak iki gazeteci ilerleyen zamanlarda tekrardan nikah masasına otursalarda 2. kez boşandılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi