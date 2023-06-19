Lidya Grup, Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg dijital baskı makineleriyle, dijital baskı sektöründeki tüm teknolojileri ürün ailesinde bulundurmaktadır. Temsil ettiği tüm markalardan son dönemde öne çıkan modeller yoğun ilgi görmektedir. Geçen yıl dünyada ve ülkemizde lansmanı yapılan ve pazarda talep gören Efi H30 modeli, teknik olarak hız ve üretim kapasitesinde artılar sağlarken, yatırım maliyeti çok daha uygun olmaktadır.

Yine geçtiğimiz dönemde pazara sunulan Epson V7000, dünyada rakibi olmayan bir model olurken, 10 renkten oluşan geniş renk gamutunda sert yüzeylere ve esnek malzemelere baskı yapılmaktadır. Xerox’un Versant 4100 ve 280 modelleri, pazarda yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Florasan pembe ile renk gamutu 9 renk olan Xerox İridesse modeli, beyaz, gold, gümüş, lak, spot renklerin ardından florasan pembe ile ilgi odağı olmaktadır. Sutec’te son teknoloji baskı kafasıyla, 3x2 metre flatbed modellerinin satışında ciddi artış gözlenmektedir. Ayrıca, Sutec’in yeni modeli DTF 3200 ile tekstil tarafındaki ürün gamı genişlemiştir ve sektörde kurulumlar devam etmektedir. Geçen yıl Kongsberg yatırımı ile dijital sonlandırıcı tarafında çözümler üretilmeye başlanmıştır. Lidya Grup, dijital baskı makineleri sektöründe, her sektörde ve her ölçekteki firmaya uçtan uca anahtar çözümü makine parkı kurulumu yapmayı sürdürmektedir. Müşterilerinde, mevcut standart işlerin kalitesini artırarak, rekabette ayrıştırarak ve spesifik işlerin üretimini sağlayarak, kar marjlarını artırmalarını sağlamaya devam etmektedir.

EMEA bölgesinde ilk ve tek olan Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü başarıya imza atıyor

Kurulduğu yıldan itibaren sektöründe birçok ilke imza atan Lidya Grup, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında bir ilke daha imza atarak, Türkiye’nin ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin ilk ve tek olan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü ülkemize kazandırmıştır. Bu merkezde, farklı teknolojilerde temsil ettiği dijital baskı makinelerinin farklı aplikasyonlarda denemeleri yapılmaktadır. Lidya Grup’un müşterileri veya sektör temsilcileri merkezi ziyaret ettiğinde, Lidya’nın uzman teknik ekipleri tarafından karşılanarak, kullanacakları medya çeşidine göre, toner bazlı, su bazlı, pigment, uv teknolojilerinde 4 renkten 10 renge kadar denemelerini gerçekleştirmekte ve optimum çözümleri görmektedirler. İleriki süreçte yatırım yapan işletmelerin operatörlerine, belirli eğitimlerin verilmesi de gerçekleştirilerek ve ekiplerin sertifikalandırılması planlanarak, yatırım yapmış oldukları makinelerin optimum koşullarda kullanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

19 yılda 120 milyon dolara yakın proje finansmanı sağladı

Ülkemizde ve sektöründe “proje finansmanı” yapan ilk kurumlardan birisi olan Lidya Grup, geçen 19 yılda müşterilerine 120 milyon dolara yakın proje finansmanı sağlayarak, dijital baskı sektöründe pazarın büyümesine öncülük etmiştir ve etmeyi sürdürmektedir. Lidya, müşterilerini iş ortağı olarak görürken, bugüne kadar olabildiğince desteklemiştir ve desteklemeye devam etmektedir. Proje finansmanı verirken, müşterisi olan işletmelerin iş yapabilme kabiliyetini değerlendirmektedir. Müşterisi bir yatırım planladığında, bu yatırımın, gelirine, üretkenliğine, cirosuna, karlılığına etkilerinin neler olabileceğini öncesinde analiz ederek bilgilendirmektedir.

Dijitalleşme ve kişiselleşmenin hız kazanmasıyla sektör büyümeye devam ediyor

Dünyada baskı sektörü 800 milyar dolar civarında iken, ülkemizde 9 milyar dolara yakın olduğu öngörülmektedir. Dijitalleşmenin ve kişiselleşmenin hız kazanmasıyla, önümüzdeki 10 yıl içinde pazarda ciddi bir büyümenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Dijital baskı makineleri sayesinde, “kişiselleşen ve bireyselleşen” tüketim desteklenirken, her zevke ve her ihtiyaca göre çözümler sunulmaktadır. İşin özetine bakılırsa, çoğu zaman satın alınan bir ürüne ödenen yüksek rakamdaki bir finansman, ürünün “duygusuna” verilmektedir. İnsanoğlunun kendini daha iyi hissetme ve karşı tarafa daha iyi gözükme gibi davranışlarının sonucunda “duygu” yer almaktadır. Çünkü insanlar, sadece fiziksel ihtiyaçlarının peşinde değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarının peşinde de koşmaktadırlar. Sonuç itibariyle sektörü değerlendirirsek, ülkemiz basım sektöründe sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi, yetişmiş insan kaynağı, teknolojik makine parkı gibi birçok artı değeriyle global ölçekte ciddi bir potansiyele ve fırsatlara sahip olmaya devam edecektir.