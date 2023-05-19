Lider Koçu ve Kurumsal Eğitmen Selmin Gök, “Elbette dijitalleşme ve yetenek her şirket için hayati öneme sahip. Bununla birlikte, bir şirketin yıldızını parlatacak öncelikli unsur doğru lider seçimi ve organizasyonun içerisinden lider yetiştirebilme kabiliyetidir. Vizyoner, değişen koşullar karşısında esnek, az seçilen yollardan gitme cesaretine sahip, kendini, işini, ekibini geliştiren lider başarıyı getirir” dedi.

İş dünyasında lider yönetici, şirketlerin geleceğe hazırlanması, sürekliliklerin güvenceye alınması ve kurumların dönüşüm seline uyum sağlayarak ayakta kalmasını sağlayan en önemli pozisyon olarak tanımlanıyor. Tüm dünyada yaşanan teknolojik değişimler, artan küresel rekabet, değişken pazarlar ve demografik değişimler gibi etmenler liderin her geçen gün daha gelişkin yetkinliklere sahip olmasını gerekli kılıyor.

Liderliğin insanları yönetmenin yanında kendini ve işi yönetmek de olduğunu vurgulayan Selmin Gök “Lider yöneticinin karmaşık ve üst yetkinlikleri davranışına ve tutumuna yansıtması, bu yetkinliklerde sürekli öğrenmeyi bir yaşam düsturu haline getirmesi önemlidir. Doğru lideri seçmek, seçilen kişinin liderlik potansiyelini öngörebilmek her zaman kolay değildir. En nihayetinde bu seçimin bir tahmin olduğu gerçeği ve liderlerin değişen ihtiyaçlar karşısında sürekli gelişime ihtiyaç duyacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda organizasyonların her seviye liderlerini gözlemlemesi, ihtiyaç haritalarını çıkarabilmesi, onları desteklemesi ve bu desteği verirken uzman desteği alması kritiktir” dedi.

Ülkelerin geleceği gibi şirketlerin de kaderini “liderlik” belirliyor

“Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala bireysel olarak da ülkemizin geleceğini hangi lidere teslim edeceğimize karar veriyoruz. Şirketler açısından baktığımızda da yaklaşım farklı değil. Kurumunuz, ekipleriniz veya belki de sadece bir departmanınız fark etmiyor, bu oluşumu kime emanet etmeyi, nasıl bir liderin yönetmesini isterdiniz? sorusunun yanıtını düşünmekle ve durum analizi yapmakla işe başlamalısınız” diyen Gök, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Doğru lider seçiminde sosyal, psikolojik ve entelektüel sermayeler kritik rol oynar. İyi, etkin bir lider uzmanlık ve deneyimiyle birlikte doğru karar verme becerisine sahip olmalı, ilişki zekasıyla derin ve güçlü bağlar kurmalı; empati, duygusal dayanıklılık, yenilikçilik, öğrenmeye açıklık gibi yetkinlikleriyle psikolojik ve zihinsel kaynaklarına her daim yatırım yapmaya devam etmeli”.

Liderlik fonksiyonun şirketlerin uzun vadeli kaderini belirlediğinin altını çizen Selmin Gök, yöneticilerin seçiminde liderlik potansiyeline bakılmasının esas olduğunu, liderlerin gelişimi için bilimsel ve zengin yöntemler kullanılmasıyla birlikte bunun için de uzman desteğinin alınması gerektiğinin altını çizdi.