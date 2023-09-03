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Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkede seçimlerin yapılması için yasal mevzuatın hızlıca tamamlanması gerektiğini belirtti. TM tarafından yapılan açıklamaya göre Salih, BM Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile El-Kubbe kentinde bir araya geldi.

Görüşmede başta Seçim Yasaları Belirleme (6+6) Komitesinin uzlaştığı konular olmak üzere cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için gösterilen çabalar ve Libya'daki siyasi gelişmeler ele alındı.

Salih ve Bathily, görüşmede, Libya'da seçimlerin yapılması için yasal mevzuatın hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

İkili ayrıca mümkün olan en kısa sürede seçimlerin yapılabilmesi için birleşik hükümet kurulması çağrısını da yineledi.

Bathily, X sosyal medya platformundan yayımladığı açıklamada, "Akile Salih ile Libya'daki siyasi gelişmeleri görüştüm. Görüşmede kapsamlı seçimlerin yapılması için yasal mevzuatın hızlıca tamamlanmasına acilen ihtiyaç olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

Bathily, seçimlerin ülkedeki ana aktörlerin desteklediği birleşik bir hükümet çatısı altında yapılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan 6+6 Komitesinin hazırladığı seçim yasaları taslağının, nihai şeklini alması ve uygulanabilir olması için çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde değişiklik yapmak üzere Fas'ta toplantılar düzenlenmişti.

Toplantılar sonucunda Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Komite tarafından 9 Haziran'da yapılan açıklamada, seçim kanunları taslaklarının üyelerce onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmesine rağmen bazı maddeler hala çeşitli kesimlerce tartışma konusu olmaya devam ediyor.