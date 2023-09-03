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Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile gerçekleştirdiği ve görevden alınmasına neden olan görüşmeyle ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu. Başsavcı Sur, Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Menguş'un gerçekleştirdiği görüşmenin, Libya devletinin çıkarlarına verdiği zararın araştırılması için bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği ifade edildi.

Komisyonun, olayla ilgili açıklamalarda bulunabilecek kişilerin ifadelerini alma ve söz konusu görüşmeyi tertipleyenleri sorgulamakla görevlendirildiği kaydedildi.

Daha önce Libyalı milletvekilleri, akademisyenler ve aktivistler, Menguş-Cohen görüşmesiyle ilgili soruşturma açılmasını istemişti.

Menguş'un, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi tepki çekmişti

İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle görevden almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmiş, siyasi ve toplumsal kesimlerden Menguş'u kınayan açıklamalar gelmişti.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.