İstanbul’daki toplu taşıma araçları, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB), bağlı tüm toplu ulaşım araçları, 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrenci ve görevlilere 07.30 – 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

”Liselere Geçiş Sistemi (LGS)” sınavına girecek öğrenciler giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevli belgelerini göstererek ve İstanbulkart’larını kullanmadan; toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecek.