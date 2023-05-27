LGS sınav giriş belgesi sorgulama! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabını arayan milyonlarca öğrenci internet üzerinden konu hakkında detaylı bilgi araştırmaya başladı. 2023 LGS giriş belgesi nereden alınır, nasıl öğrenilir soruları cevap arıyor. Peki, LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

LGS sınavı NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sınav, tüm ülke genelinde yapılacak ve sınavda yer alacak olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Öğrencilerin sınavla ilgili bu bilgilere erişebilmeleri için bakanlığın resmi internet sitesini veya e-Okul sistemini kullanmaları gerekmektedir.

LGS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

