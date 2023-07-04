LGS 2023 tercihleri 3 Temmuz Pazartesi günü başladı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tercih ekranı erişime açıldı. Peki, 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır? 2023 LGS'de kaç tercih hakkı var? LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm bilgiler haberimizde.

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ya da herhangi bir ortaokul-imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılacaktır. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, süreç bitene kadar erişime açık olacak.

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LGS'de Kaç Tercih Hakkı Vardır?

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecektir.

LGS Tercihleri Son Gün Ne Zaman?

2023 LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da https://www.meb.gov.tr/ adresinde açıklanacak.