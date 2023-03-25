Püf Noktaları da Var: Kremalı Makarna Tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram makarna
  • 1 kutu krema (200 ml)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • Tuz, karabiber
  • Taze kekik yaprakları

Yapılışı:

  1. Makarnayı tuzlu suda haşlayın.
  2. Tereyağını tava içinde eritin.
  3. Sarımsakları ezerek tereyağının üzerinde kavurun.
  4. Kremayı ilave ederek karıştırın ve birkaç dakika boyunca kısık ateşte pişirin.
  5. Peynirin yarısını kremalı karışıma ekleyin ve karıştırın.
  6. Haşlanmış makarnayı süzün ve kremalı sosla karıştırın.
  7. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  8. Servis tabağına aldığınız kremalı makarnayı kalan peynir ve taze kekik yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.

İpucu: Makarnanın suyunu süzmek yerine bir kepçe suyu sosla karıştırarak kullanabilirsiniz. Bu, sosun kıvamını ayarlamaya yardımcı olur.

Afiyet olsun!