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Afiyet olsun!

İpucu: Makarnanın suyunu süzmek yerine bir kepçe suyu sosla karıştırarak kullanabilirsiniz. Bu, sosun kıvamını ayarlamaya yardımcı olur.

Püf Noktaları da Var: Kremalı Makarna Tarifi