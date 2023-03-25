Püf Noktaları da Var: Kremalı Makarna Tarifi
Malzemeler:
- 500 gram makarna
- 1 kutu krema (200 ml)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 diş sarımsak
- 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- Tuz, karabiber
- Taze kekik yaprakları
Yapılışı:
- Makarnayı tuzlu suda haşlayın.
- Tereyağını tava içinde eritin.
- Sarımsakları ezerek tereyağının üzerinde kavurun.
- Kremayı ilave ederek karıştırın ve birkaç dakika boyunca kısık ateşte pişirin.
- Peynirin yarısını kremalı karışıma ekleyin ve karıştırın.
- Haşlanmış makarnayı süzün ve kremalı sosla karıştırın.
- Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Servis tabağına aldığınız kremalı makarnayı kalan peynir ve taze kekik yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.
İpucu: Makarnanın suyunu süzmek yerine bir kepçe suyu sosla karıştırarak kullanabilirsiniz. Bu, sosun kıvamını ayarlamaya yardımcı olur.
Afiyet olsun!