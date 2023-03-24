Kesme irmik tatlısı, Türk mutfağına özgü bir tatlı çeşididir. Hem kolay hem de lezzetli olan bu tarifi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar şöyledir:

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Çeyrek limonun suyu
  • Toz Antep fıstığı veya hindistan cevizi (üzeri için)

Hazırlanışı:

  1. Orta boy bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın.

  2. Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak süt kaynayana kadar pişirin.

  3. Kaynamış süte irmiği ekleyin ve karıştırmaya devam edin. İrmiğin topaklanmaması için sürekli karıştırmak önemlidir.

  4. Tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  5. Kısık ateşte tatlı kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.

  6. Vanilya ve limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.

  7. Hazırladığınız kesme irmik tatlısını, ıslattığınız bir kalıba veya derin bir tepsiye dökün.

  8. Tatlıyı soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirin.

  9. Dilimleyerek servis yapın ve üzerine toz Antep fıstığı veya hindistan cevizi serpin.

Afiyet olsun!

Not: Dilimleri keserken, bıçağın sıcak su ile ıslatılması dilimlerin daha düzgün kesilmesini sağlayacaktır.