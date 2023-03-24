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Not: Dilimleri keserken, bıçağın sıcak su ile ıslatılması dilimlerin daha düzgün kesilmesini sağlayacaktır.

Dilimleyerek servis yapın ve üzerine toz Antep fıstığı veya hindistan cevizi serpin.

Tatlıyı soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirin.

Hazırladığınız kesme irmik tatlısı nı, ıslattığınız bir kalıba veya derin bir tepsiye dökün.

Vanilya ve limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.

Kısık ateşte tatlı kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.

Tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Kaynamış süte irmiği ekleyin ve karıştırmaya devam edin. İrmiğin topaklanmaması için sürekli karıştırmak önemlidir.

Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak süt kaynayana kadar pişirin.

Orta boy bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın.