Kesme irmik tatlısı, Türk mutfağına özgü bir tatlı çeşididir. Hem kolay hem de lezzetli olan bu tarifi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar şöyledir:
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Çeyrek limonun suyu
- Toz Antep fıstığı veya hindistan cevizi (üzeri için)
Hazırlanışı:
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Orta boy bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın.
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Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak süt kaynayana kadar pişirin.
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Kaynamış süte irmiği ekleyin ve karıştırmaya devam edin. İrmiğin topaklanmaması için sürekli karıştırmak önemlidir.
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Tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
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Kısık ateşte tatlı kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.
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Vanilya ve limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.
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Hazırladığınız kesme irmik tatlısını, ıslattığınız bir kalıba veya derin bir tepsiye dökün.
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Tatlıyı soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirin.
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Dilimleyerek servis yapın ve üzerine toz Antep fıstığı veya hindistan cevizi serpin.
Afiyet olsun!
Not: Dilimleri keserken, bıçağın sıcak su ile ıslatılması dilimlerin daha düzgün kesilmesini sağlayacaktır.