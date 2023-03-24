Kremalı sebze çorbası, lezzetli sebzelerin bir araya gelerek nefis bir çorba oluşturduğu, hafif ve doyurucu bir tarif. İşte kremalı sebze çorbası tarifi:
Malzemeler:
- 2 adet havuç
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 adet kereviz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı tavuk suyu veya su
- 1 su bardağı krema
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Havuç, patates, kereviz ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
- Tereyağı ile soğanı tavada pembeleştirin.
- Doğranmış diğer sebzeleri de ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak pişirin.
- Tavuk suyunu veya suyu sebzelerin üzerini örtecek kadar ekleyin.
- Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Sebzeleri blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Ayrı bir tencereye unu ekleyin ve kısık ateşte kavurun.
- Karışıma krema ekleyin ve karıştırarak ısınmasını sağlayın.
- Kremalı karışımı sebzeli çorbaya ekleyin ve karıştırın.
- Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.
- Kremalı sebze çorbasını sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Kremalı sebze çorbasına dilerseniz istediğiniz baharatları ekleyerek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Üzerine kıyılmış taze otlar veya az miktarda kırmızı biber ekleyerek de görsel bir zenginlik kazandırabilirsiniz.