Kremalı sebze çorbası, lezzetli sebzelerin bir araya gelerek nefis bir çorba oluşturduğu, hafif ve doyurucu bir tarif. İşte kremalı sebze çorbası tarifi:

Malzemeler:

2 adet havuç

2 adet patates

1 adet soğan

1 adet kereviz

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı tavuk suyu veya su

1 su bardağı krema

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Havuç, patates, kereviz ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağı ile soğanı tavada pembeleştirin. Doğranmış diğer sebzeleri de ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak pişirin. Tavuk suyunu veya suyu sebzelerin üzerini örtecek kadar ekleyin. Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Sebzeleri blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Ayrı bir tencereye unu ekleyin ve kısık ateşte kavurun. Karışıma krema ekleyin ve karıştırarak ısınmasını sağlayın. Kremalı karışımı sebzeli çorbaya ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Kremalı sebze çorbasını sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

Not: Kremalı sebze çorbasına dilerseniz istediğiniz baharatları ekleyerek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Üzerine kıyılmış taze otlar veya az miktarda kırmızı biber ekleyerek de görsel bir zenginlik kazandırabilirsiniz.