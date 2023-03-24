Yumurtalı pideli tost yapmak için gereken malzemeler şunlardır:
- 4 dilim ekmek
- 2 adet yumurta
- 2 dilim sucuk veya pastırma
- 2 dilim kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
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Ekmek dilimlerini bir tarafı hariç tost makinesinde hafifçe kızartın.
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Kızarmış tarafın üzerine dilimlenmiş sucuk veya pastırma ve kaşar peynirini yerleştirin.
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Yumurtaları çırpın ve tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı toz biber ekleyin.
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Tereyağını tavada eritin ve çırpılmış yumurtaları ekleyin. Karıştırarak yumurtaları pişirin.
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Pişen yumurtaları tostun diğer tarafına paylaştırın ve tost makinesinde kalan tarafı da kızartın.
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Sıcak servis yapın ve isteğe bağlı olarak yeşillik veya ketçap-mayonez gibi soslarla servis edebilirsiniz.