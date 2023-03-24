Yumurtalı pideli tost yapmak için gereken malzemeler şunlardır:

  • 4 dilim ekmek
  • 2 adet yumurta
  • 2 dilim sucuk veya pastırma
  • 2 dilim kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  1. Ekmek dilimlerini bir tarafı hariç tost makinesinde hafifçe kızartın.

  2. Kızarmış tarafın üzerine dilimlenmiş sucuk veya pastırma ve kaşar peynirini yerleştirin.

  3. Yumurtaları çırpın ve tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı toz biber ekleyin.

  4. Tereyağını tavada eritin ve çırpılmış yumurtaları ekleyin. Karıştırarak yumurtaları pişirin.

  5. Pişen yumurtaları tostun diğer tarafına paylaştırın ve tost makinesinde kalan tarafı da kızartın.

  6. Sıcak servis yapın ve isteğe bağlı olarak yeşillik veya ketçap-mayonez gibi soslarla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!