Ekmek dilimlerini bir tarafı hariç tost makinesinde hafifçe kızartın.

Kızarmış tarafın üzerine dilimlenmiş sucuk veya pastırma ve kaşar peynirini yerleştirin.

Yumurtaları çırpın ve tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı toz biber ekleyin.

Tereyağını tavada eritin ve çırpılmış yumurtaları ekleyin. Karıştırarak yumurtaları pişirin.

Pişen yumurtaları tostun diğer tarafına paylaştırın ve tost makinesinde kalan tarafı da kızartın.