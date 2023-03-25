Malzemeler: Hamur için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya (11 gram)
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 5-6 su bardağı un (kıvama göre ayarlayın)
İç harcı için:
- 1 su bardağı doğranmış yeşil veya siyah zeytin
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş ezilmiş sarımsak (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Hamur için ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri karıştırarak bir kaba alın.
- Sıvı yağ, tuz ve azar azar un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
- İç harcı için doğranmış zeytin, zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı karıştırarak hazırlayın.
- Mayalanan hamuru tezgaha alarak, ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.
- Her beze için hamuru yuvarlak şekilde açın ve üzerine iç harcı yerleştirin.
- Açtığınız hamurun kenarlarını ortada birleştirerek kapatın ve açma şekli verin.
- Hazırladığınız zeytinli açmaları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak zeytinli açmaları servis yapın.
Afiyet olsun!
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