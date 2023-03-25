Kültürlü Güzel: Mantar Sote Tarifi
Malzemeler:
- 500 gram mantar
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım limonun suyu
- Tuz, karabiber
- Maydanoz yaprakları
Yapılışı:
- Mantarların kabuklarını soyarak temizleyin ve ince dilimler halinde kesin.
- Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
- Tereyağını tavada eritin ve doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.
- Mantarları tavaya ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.
- Mantarlar pişince üzerine tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
- Servis tabağına aldığınız mantar soteyi maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
İpucu: Mantar sote, farklı baharatlar ve soslar eklenerek lezzetlendirilebilir. Örneğin, sarımsak, biber, kekik veya balzamik sirke gibi malzemelerle tarifinizi kişiselleştirebilirsiniz.