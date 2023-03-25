Her Öğünün Yıldızı: Paçanga Böreği Tarifi - Pastırma ve Kaşar Peynirli Lezzetiyle Damaklarda Unutulmaz Bir Tat!

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 12 binden 20 bine çıkardı

Kars'ta "baharın müjdecisi" kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı

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İpucu: Mantar sote, farklı baharatlar ve soslar eklenerek lezzetlendirilebilir. Örneğin, sarımsak, biber, kekik veya balzamik sirke gibi malzemelerle tarifinizi kişiselleştirebilirsiniz.