Kültürlü Güzel: Mantar Sote Tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram mantar
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz, karabiber
  • Maydanoz yaprakları

Yapılışı:

  1. Mantarların kabuklarını soyarak temizleyin ve ince dilimler halinde kesin.
  2. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
  3. Tereyağını tavada eritin ve doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.
  4. Mantarları tavaya ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.
  5. Mantarlar pişince üzerine tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
  6. Servis tabağına aldığınız mantar soteyi maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

İpucu: Mantar sote, farklı baharatlar ve soslar eklenerek lezzetlendirilebilir. Örneğin, sarımsak, biber, kekik veya balzamik sirke gibi malzemelerle tarifinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!