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Afiyet olsun! Bu lezzetli köfteli patlıcan sarma, özellikle yaz aylarında taze patlıcanlarla yapıldığında oldukça lezzetlidir.

Sıcak servis yapın. İsteğe göre yanında sarımsaklı yoğurt veya pilavla servis edebilirsiniz.

Sarmaları tencereye dizin. Üzerine domates ve biber salçası, su ve tuz eklediğiniz sosu dökün.

Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcan dilimlerinin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. Dilimlerin ucuna doğru sarın ve uç kısımlarını altına alın.

Bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, ince bulgur, su, biber salçası, domates salçası, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu karıştırın.

Tuzlu suda yaklaşık 10 dakika bekletin. Daha sonra sudan çıkarın ve kurulayın.

Köfteli patlıcan sarma, kıyma ve patlıcanın mükemmel uyumuyla lezzetli bir yemek sunar. İşte köfteli patlıcan sarma tarifi: