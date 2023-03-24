Köfteli patlıcan sarma, kıyma ve patlıcanın mükemmel uyumuyla lezzetli bir yemek sunar. İşte köfteli patlıcan sarma tarifi:
Malzemeler:
- 4-5 adet uzun patlıcan
- 250 gram kıyma (dana veya kuzu)
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Sosu için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 su bardağı su
- Tuz
Yapılışı:
- Patlıcanları alacalı soyun ve boydan ince dilimlere kesin
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Tuzlu suda yaklaşık 10 dakika bekletin. Daha sonra sudan çıkarın ve kurulayın.
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Bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, ince bulgur, su, biber salçası, domates salçası, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu karıştırın.
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Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcan dilimlerinin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. Dilimlerin ucuna doğru sarın ve uç kısımlarını altına alın.
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Sarmaları tencereye dizin. Üzerine domates ve biber salçası, su ve tuz eklediğiniz sosu dökün.
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Tencereyi orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
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Sıcak servis yapın. İsteğe göre yanında sarımsaklı yoğurt veya pilavla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun! Bu lezzetli köfteli patlıcan sarma, özellikle yaz aylarında taze patlıcanlarla yapıldığında oldukça lezzetlidir.