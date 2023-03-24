Köfteli patlıcan sarma, kıyma ve patlıcanın mükemmel uyumuyla lezzetli bir yemek sunar. İşte köfteli patlıcan sarma tarifi:

Malzemeler:

  • 4-5 adet uzun patlıcan
  • 250 gram kıyma (dana veya kuzu)
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Sosu için:
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • 1 yemek kaşığı biber salçası
    • 2 su bardağı su
    • Tuz

Yapılışı:

  1. Patlıcanları alacalı soyun ve boydan ince dilimlere kesin

  2. Tuzlu suda yaklaşık 10 dakika bekletin. Daha sonra sudan çıkarın ve kurulayın.

  3. Bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, ince bulgur, su, biber salçası, domates salçası, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu karıştırın.

  4. Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcan dilimlerinin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. Dilimlerin ucuna doğru sarın ve uç kısımlarını altına alın.

  5. Sarmaları tencereye dizin. Üzerine domates ve biber salçası, su ve tuz eklediğiniz sosu dökün.

  6. Tencereyi orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

  7. Sıcak servis yapın. İsteğe göre yanında sarımsaklı yoğurt veya pilavla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu lezzetli köfteli patlıcan sarma, özellikle yaz aylarında taze patlıcanlarla yapıldığında oldukça lezzetlidir.