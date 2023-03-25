Malzemeler:
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tahin
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- Yarım limonun suyu
- Tuz, karabiber
İç harcı için:
- 150 gram pastırma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
- Geniş bir kaba nohutları, tahini, zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek blender ile püre haline getirin.
- Pastırmanın kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayın.
- Tereyağını tavada eritin ve içine pastırmayı ekleyerek kavurun.
- Servis tabağına hazırladığınız humusu yayın ve üzerine pastırmayı dökün.
- Pul biberle süsleyerek servis yapın.
İpucu: Humus, çeşitli iç harçlarla farklı lezzetler kazanabilir. Örneğin, közlenmiş patlıcan, ceviz veya biberli harçlarla lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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