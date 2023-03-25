Malzemeler:
- 500 gram tavuk göğsü
- 200 gram mantar
- 1 soğan
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı krema
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı su veya tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü doğrayarak küp şeklinde kesin.
- Mantarları temizleyip dilimleyin.
- Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın.
- Büyük bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kısık ateşte pembeleşene kadar kavurun.
- Tavaya doğranmış tavukları ekleyin ve tavuklar suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Tavaya mantarları ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurun.
- Unu tavaya ekleyip karıştırarak 1-2 dakika kadar kısık ateşte kavurun.
- Su veya tavuk suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
- Kremayı tavaya ekleyin, karıştırarak sosun kıvamını kontrol edin.
- İsteğe bağlı olarak ince doğranmış maydanoz ekleyin.
- Kısık ateşte sosun koyulaşmasını bekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Sos kıvamını aldığında ocaktan alın ve sıcak servis yapın.
İpucu: Kremalı mantarlı tavuk, yanında pilav, makarna veya ekmek ile servis edilebilir.
Afiyet olsun!
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın.