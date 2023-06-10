Lexus GX, şirketin 10 yıldan uzun süredir piyasada olan SUV modelidir ve kalıplı bir yapıya sahiptir. Aracın sert hatları, LED farları ve büyük ızgara tasarımı, bu modeli oldukça etkileyici hale getiriyor. Ön ve arka tasarımındaki sert hatlar, aracın büyüklüğünü vurguluyor. 12.3 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı ve 14 inç bilgi-eğlence ekranı ile donatılmış araç, üç sıra koltuk seçeneği ile de sunuluyor.

GX, 1.4 litrelik çift turbolu V6 motorla güçlendirilmiş ve 349 hp beygir gücü ve 649 Nm tork değeri sunuyor. Arazi ve şehir koşullarında direksiyon hissiyatını iyileştiren özel bir hidrolik direksiyon sistemine de sahip.

Diğer yandan Lexus TX, sportif tasarımı ile dikkat çekiyor. Aerodinamik yapısı ve şık far tasarımı, bu modeli daha genç ve enerjik bir görünüme kavuşturuyor. TX modeli de 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital gösterge ekranı ile donatılmış ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay'i standart olarak sunuyor. TX, ayrıca üç farklı motor seçeneği ile sunuluyor: 2.4 litrelik çift turbolu bir motor (275 hp ve 430 Nm), hibrit motorlu yapı (366 hp ve 554 Nm), ve en güçlüsü 3.5 litrelik V6 motordan güç alan hibrit motor (406 hp).

Lexus'un bu yeni SUV'ları hakkında Türkiye lansmanıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.