LEVO kendisine özgü söz yazım stili ve akılda kalıcı beat'leriyle tanınan bir rap sanatçısı. 10 Mart'ta yayımlanan "ZARARINA"; Full Koordine, Fast Tonight ve KRAL isimli hit parçalar sonrası LEVO'nun Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan dördüncü single'ı.

"ZARARINA", karanlık ve yoğun bir atmosfer yaratan derin baslar ve çarpıcı ritimlerle rap ve pop türlerini bir araya getiriyor. LEVO'nun orijinal vokal tarzı ve parçanın duygu yoğunluklu sözleri ise dinleyiciler üzerinde derin bir etki bırakıyor.

Parçanın prodüktürlüğünü Ege Elbasan üstlenirken, klibin çekimleri ise Gürcistan'da gerçekleştirildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ