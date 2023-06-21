Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Elemanı Levent Vardal’ın 30. yılına özel "Sıraltı Otomobiller" sergisi Estetik International Quasar’da ve Estetik International Bursa şubesinde sanatseverlerle buluşuyor.

1950’den sonra tasarım harikası olarak üretilen otomobillerin farklı bir teknik ve güncel tasarım yaklaşımıyla betimlendiği sergide, bugün müzelere hapsolan otomobiller günümüze taşınıyor. 20 Haziran tarihinde Estetik International Quasar’da açılışı gerçekleştirilen sergi, eş zamanlı olarak Estetik International Bursa’da sanatseverlerle buluşacak. 20 Haziran- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında açık olacak sergide 44 eser sergilenecek.

“Umarım sergi gelecek için ilham olur”

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünden 1993 yılında mezun olan ve o günden bu yana birçok kişisel ve karma sergide eserleriyle yer alan Seramik Sanatçısı Levent Vardal, sanat hayatının 30. Yılına özel hazırladığı serginin açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bu sergi, 30. sanat yılıma özel bir sergi. Yüksek seramik uygulamalarıyla 50’li ve 60’lı yıllarda tasarım zirvesi olan otomobilleri yeniden görsel olarak gündeme taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Öte yandan bu tarihlerden günümüze uzanan tasarım yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Umarım “Sıraltı Otomobiller” sergisi sanatseverlere geçmişi yad etmek ve gelecek için ilham almak adına bir fırsat olur” şeklinde konuştu.

“Sanat aktivitelerimiz istikrarla ve hızla devam edecek” ‘’Estetik, Sanatsal Bakış Açısı Gerektirir’’ düşüncesinden yola çıkarak sanatı ve sanatçıyı destekleyen B Group, “B Art” vizyonu kapsamında özel sergiler ve sanat etkinlikleri aracılığı ile yeni estetik dinamikleri teşvik ediyor. Ev sahipliği yapacakları yeni sergiyi değerlendiren Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Bülent Cihantimur; “Sıraltı Otomobiller’ sergisi İstanbul ve Bursa’da kapılarını açacak. Sanat bizim için en az bilim kadar önemli ve bireylerin, dolayısıyla toplumların gelişmesini destekliyor. Bu muhteşem sergiyle birlikte B Art olarak yenilikçi sanatlara ev sahipliği yapmaya ve yeni projelerimizle sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.