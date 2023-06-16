EURO 2024 Elemeleri Heyecanı: Letonya - Türkiye Maçı Canlı İzlenebilecek mi? EURO 2024 elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'i futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Milli maç hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenebilecek? İşte merak edilen detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya Karşısındaki İstatistikleri

Bugüne kadar Letonya ile 8 kez rakip olan Milliler, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 5 beraberlik elde etti. İki ülke son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde Riga'da karşılaştı ve Türkiye, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Toplam Maç Sayısı

A Milli Futbol Takımı, Letonya karşılaşmasıyla tarihindeki 615. maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, bugüne kadar oynadığı 614 karşılaşmada 237 galibiyet kazandı ve 232 mağlubiyet yaşadı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda toplamda 834 gol atarken, kalesinde 878 gol gördü.

Stefan Kuntz İle Yeni Bir Karşılaşma

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, bugüne kadar 16 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edildi.

Maçın Hakem Kadrosu

Letonya - Türkiye karşılaşmasını yönetecek olan hakem, Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar olacak. Bognar'ın yardımcıları ise Balazs Buzas ve Peter Kobor olacak. Dördüncü hakem görevini Gergo Bogar üstlenecek.

Letonya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Letonya - Türkiye karşılaşması, bu akşam saat 21:45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye'nin Aday Kadrosu

Milli takımımızda sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yerine aday kadroda değişikliğe gidildi. İşte yeni aday kadro:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)