Letonya -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? internet üzerinden araştırılmaya başlandı. EURO 2024 Elemeleri D Grubunda Letonya ile karşılaşacak milli takımımız ilk maçta Ermenistan'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı. Daha sonrasında Hırvatistan'a mağlup olan Türkiye, 3'ncü maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Peki Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Letonya Türkiye maçının detayları haberimizde yer almaktadır.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya ve Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLL KADROMUZ BELLİ OLDU

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.