Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye maçı saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya Türkiye muhtemel 11'ler! EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçlar başlıyor! A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Skonto Stadyumu'nda oynanacak ve Macar hakem Tamas Bognar'ın düdüğüyle başlayacak. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Letonya Türkiye maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçlar başlıyor! A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

Letonya Türkiye maçı saat kaçta?

Tüm Türkiye, saatlerini bu önemli maça ayarladı. Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak.

Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak maçı TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.

Letonya Türkiye Muhtemel 11'ler

Letonya

1 Pavels Steinbors

2 Vladislavs Sorokins

3 Marcis Oss

5 Antonijs Cernomordijs

6 Kristers Tobers

9 Vladislavs Gutkovskis

10 Janis Ikaunieks

11 Roberts Savalnieks

17 Arturs Zjuzins

20 Roberts Uldrisis

14 Andrejs Ciganiks

Türkiye

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

4 Çağlar Söyüncü

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

16 Enes Ünal

17 Cengiz Ünder