Letonya Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler için bir rehber sunacağız. Bu maçın canlı yayını TRT 1 kanalında ve Youtube üzerinden de izlenebilecek. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 3. maçında Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Letonya ise tek maçını kaybetti ve son sırada yer alıyor. İşte detaylar:

Letonya Türkiye maçı canlı izle TRT 1

Maçın canlı yayını Türkiye’de yayın yapan TRT 1 kanalı üzerinden izlenebilecek. TRT 1, Türkiye’nin en büyük ve en eski televizyon kanallarından biri olarak, geniş yayın yelpazesiyle hizmet veriyor. Maçın başlama saatine uygun olarak, TRT 1 kanalını açarak maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Letonya Türkiye maçı canlı izle Youtube

Eğer TV başında değil de internet üzerinden maçı izlemek istiyorsanız, Youtube’da da canlı yayın seçeneği mevcut. Maçın canlı yayınını Youtube’da aratarak, birçok kullanıcının maçı canlı olarak yayınladığını göreceksiniz. Ancak, bu yayınların kalitesi ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmanızda fayda var.

Maçın Önemi

Bu maç, Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri kapsamındaki üçüncü maçı olacak. İlk iki maçında 4 puan alan Türkiye, bu maçı kazanarak grupta liderliğini sürdürmek istiyor. Letonya ise henüz puan alamadığı için, bu maçı kazanarak grupta iddialı duruma gelmek isteyecektir.

Letonya iyi başlamadı

Euro 2024 Elemeleri D Grubunda şu ana kadar sadece bir maç oynayan Letonya, Galler'e deplasmanda 1-0 yenilmekten kurtulamadı. İlk yarının son bölümlerinde yediği golle devre arasına 1-0 geride giren Dainis Kazakevics'in öğrencileri, ikinci yarıda topa daha çok sahip olan rakipleri karşısında net pozisyonlar yaratmakta zorlandı ve ilk yarıdaki skorla maçı kaybetti. Bu hafta Euro 2024 Elemeleri'ndeki 2. maçlarında milli takımımızı ağırlayacaklar. Genel taktik olarak kendilerinden daha güçlü takımlara karşı savunmaya çekilip hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyorlar. Ancak evlerinde biraz daha ofansif oynayacaklarını düşünüyorum. Bunun da kapalı savunmaları açmakta zorlanan milli takımımızın lehine işlemesini bekliyorum. Maç öncesi Letonya cephesinde herhangi bir sıkıntı yok.

Türkiye Evinde Mağlup

Milli takımımız Euro 2024 Elemelerine Ermenistan karşısında aldığı galibiyetle başladı. Ardından grubun güçlü ve favori takımı Hırvatistan ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan milli takımımız, ikinci yarıda en azından beraberlik için rakip sahada çok daha fazla göründü ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maçı 2-0 kaybetti. Bu mağlubiyetle 3 puanda kaldılar ve grupta 3. sırada yer aldılar. Bu hafta Euro 2024 Elemelerinde Letonya ile deplasmanda oynayacaklar. Tek hedefleri müsabakadan 3 puanla ayrılmak olacak. Stefan Kuntz ve öğrencilerinin bunu başaracak güce fazlasıyla sahip olduğunu düşünüyorum. Maç öncesinde takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.