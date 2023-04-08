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Ligue 1'de Strasbourg'u yenen Lens, lider PSG'yi takibini sürdürdü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lens, sahasında Strasbourg'u 2-1 yendi.Ligue 1'in 30. haftasının açılış maçında Lens, Bollaert-Delelis Stadı'nda Strasbourg'u ağırladı.Ev sahibi ekip, 11. dakikada Przemyslaw Frankowski ve 65. dakikada Facundo Medina'nın attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.Strasbourg'un golü, 84. dakikada Kevin Gameiro'dan geldi. Konuk takımda Habib Diallo, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Art arda 4. galibiyetini alan lig ikincisi Lens, 63 puana yükseldi ve maç eksiği bulunan lider Paris Saint-Germain (PSG) ile arasındaki farkı 3'e düşürdü. Strasbourg ise 26 puanla 16. sırada yer aldı. (AA)

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