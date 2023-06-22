Leman Yenigün kaç yaşında, nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün kimdir, Leman Yenigün biyografisi. Leman Yenigün son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olan Leman Yenigün hakkında bilgiler ve Leman Yenigün sosyal medya hesapları:

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Leman Yenigün biyografisi ve kısaca iş hayatından bahsedelim:

Leman Yenigün kaç yaşında, nereli?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Leman Yenigün 1965 yılında Eskişehir'de doğdu. Üsküdar Fazilet Koleji’nden sonra Üsküdar Kız Lisesinden mezun olan Leman Yenigün 58 yaşında.

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Leman Yenigün Eskişehir'de doğdu.

Leman Yenigün ne mezunu?

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi üzerinde Yüksek Lisans yaptı. Newport İnternational University'de Davranış Bilimleri üzerine yüksek lisans yapmıştır. West Lafayette Harrison College Business School ‘da işletme yönetimi dersleri almıştır. İstanbul Üniversitesi ikinci lisans eğitimi Sosyoloji bölümünü bitirmiştir.

Leman Yenigün biyografisi ve çalıştığı yerler

1991 Yılında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde öğretmen

1992 yılında Milli Gençlik Vakfı Ankara Hanımlar komisyonunda Eğitim Başkanlığı

1993 Refah Partisi Ankara ili Hanımlar Komisyonu Başkanlığı,

(1993-1996) Refah Partisi Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanlığı,

1998 Fazilet Partisi İstanbul İl Hanımlar Komisyonu Başkanlığı,

(2012 -2015) Ak Parti İstanbul İl yönetimi,

(2013-2015) Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı Sosyal politikalar başkanlığı yapmıştır.

2023 seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olan Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Leman Yenigün sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @LemanYenigunAk

Kaynak: HABER MERKEZİ