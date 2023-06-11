Formula 1 kadar popüler olmasa da, 1923'ten bu yana düzenlenen Le Mans 24 Saat, otomobillerin hızının yanı sıra dayanıklılığının da test edildiği bir yarış. Katılımcılar, 24 saat boyunca toplamda 13 bin kilometre kat ederek mekanik mühendisliğinin sınırlarını zorluyorlar.

Türkiye'den katılan takım, '923' numarasıyla LMP2 kategorisinde 24 araçla yarıştı. Takımı, Türk pilot Salih Yoluç, İngiliz Tom Gamble ve Belçikalı Dries Vanthoor oluşturdu. Yarışın 7. saatinde, Racing Team Turkey, LMP2'de 18, PRO/AM'de 5. sırada yer aldı. Ancak takım, süspansiyon sorunları nedeniyle uzun bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve yarışın başlamasından yaklaşık 10 saat sonra, araçta yaşanan aşırı sorunlar nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Racing Team Turkey'in aracında, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan "Korkma" yazıyor. Bu kelime, ekip tarafından, özellikle zorlu Le Mans 24 Saat yarışı boyunca motivasyon olarak kullanılıyor.

Fransa'nın Le Mans şehrinde gerçekleşen yarış, TSİ 17.00'de tamamlandı ve Eurosport ekranlarından canlı olarak takip edildi.

Le Mans 24 Saat'in 100. yılında, 51 numarayla yarışan Ferrari zaferle ayrıldı. Toyota 2., Cadillac ise 3. sırada yarışı tamamladı. Racing Team Turkey'in Le Mans'taki ilk deneyimi başarılı olmasa da, takımın gelecekteki yarışlarda başarı elde etme potansiyeli bulunuyor.