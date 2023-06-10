Hidrojen Yakıtı İle Çalışan Yarış Arabası: Toyota GR H2

Gelişen otomotiv endüstrisi, motor sporlarına olan etkisini de gösteriyor. Bu bağlamda, sıfır emisyon hedeflerine yönelik artan taleplerle birlikte, Le Mans yarışları da yeni bir döneme giriyor. Le Mans yarışlarında, markaların dayanıklılıklarını test ettikleri yeni bir kategori açıldı ve bu kategori yalnızca hidrojen yakıtlı otomobillere yönelik olacak.

Elektrikli otomobillerin menzillerinin 24 saatlik bir yarışı sürdürmek için yeterli olmaması nedeniyle, hidrojen yakıtlı otomobiller bu yarışlarda daha büyük bir rol oynayabilir. Bu bağlamda, Toyota, Le Mans Hidrojen yarışları için yeni bir konsept olan GR H2'yi tanıttı.

Toyota GR H2: Gelecekteki Rekabet İçin Üretildi

Toyota'nın yeni yarış konsepti olan GR H2 hakkında teknik detaylar henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, markanın bu otomobilini rakiplerine karşı üstünlük kurmak için bilgi vermekten kaçındığı tahmin ediliyor.

Toyota'nın çevreci yarış otomobili konusunda geçmişteki deneyimlerine bakılırsa, markanın bu konuda yeni değil. Toyota, 2021 yılından bu yana Japonya'nın Super Taikyu yarış serisinde tamamen hidrojen yakıtlı bir Corolla ile yarışıyor. Bunun yanı sıra, markanın GR010 isimli hiper hibrit otomobili, geçtiğimiz yılki Le Mans yarışlarında iki kez podyuma çıktı.

Bu yeni konsept, Toyota'nın sürdürülebilirlik odaklı stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Ancak, markanın GR H2'nin ne zaman pistlere çıkacağını ya da yarışa hazır olup olmayacağını belirtmemesi, bu konseptin gelecekte ne kadar yaygınlaşacağı konusunda belirsizliğe yol açıyor