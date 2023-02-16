LBank, ilk etapta, Türkiye'den iki farklı sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaparak depremzedelere gıda, su, tıbbi malzeme ve giyecek gibi temel ihtiyaç maddelerini taşıyan bir tır gönderdi.

LBank CEO'su Allen Wei, meydana gelen felaketten dolayı duyduğu derin endişe ve üzüntüyü dile getirerek Bu zor dönemde tüm kalbimiz ile Türkiye halkının yanındayız. Umarız bu küçük yardımımız onların acılarını dindirmelerine yardımcı olur ve rahatlık sağlar"

Sözlerini sürdüren Wei, "LBank olarak bu insani çabada küçük bir rol oynamaktan gurur duyuyor ve diğerlerini de mümkün olan her şekilde destek vermelerini teşvik ediyoruz."

Türkiye'de meydana gelen iki büyük depremde, 15 Şubat 2023 tarihi itibariyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 30.000'i aşarak yakın tarihin en ölümcül doğal afetlerinden biri olarak kayda geçti. Yıkılan binalarda hala pek çok kişinin enkaz altında kalması ve kurtarma çabalarının çeşitli zorluklarla karşılaşması nedeniyle bölgede durum hala kötü.

Doğu Anadolu fay hattından kaynaklandığı düşünülen depremin merkez üssü Türkiye'nin güneyindeki Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.8 büyüklüğünde kaydedildi. Bunu, daha sonra 7,5 büyüklüğünde olan ve orijinal merkez üssünden 60 mil uzaktaki Elbistan'da ikinci bir deprem meydana geldi. Hatta bazı sismologlar bunu ayrı bir deprem da olarak değerlendiriyorlar

Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken LBank, depremde birçok şeyini kaybetmiş afetzedelere gerekli ilk yardım ve tıbbi malzemeleri sağlayarak gerekli desteği sürdüreceklerini duyurdu. Ticaret platformu, ayrıca bu kaynakların en çok etkilenen bölgelere ulaşmasını sağlamak sağlamak için yerel makamlar ve yardım kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

LBank, yardımların koordinasyonu ve en çok ihtiyacı olanlara ulaştırılmasındaki destekleri için iki sivil toplum kuruluşuna da şükranlarını dile getirdi. Bu bağış, insanların ve toplulukların yaşamlarında olumlu bir etki yaratmayı amaçlayan LBank'ın dahil olduğu birçok girişimden yalnızca biridir. (YHM)