-Lavanta yağının sakinleştirici bir etkisi olduğu için aromaterapide yoğun olarak kullanılır.

-Lavanta yağının cilde de faydaları olabiliyor. Antibakteriyel etkisi olan lavanta yağı, sivilceleri önleyerek cildinize pürüzsüz ve sağlıklı bir hale getirebilir. Sivilce sorunu yaşayan kişiler, lavanta yağını hindistan cevizi yağı ya da başka bir yağ ile seyrelterek kullanabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce çıkmasını önleyebilir ya da sivilcelerinizi sıktığınızda meydana gelen sorunların yoğunluğunu azaltır.

-Migren ağrısı çekenler için faydalı olduğu ifade edilir. Migren ağrısı sırasında üst dudak kısmına sürülen lavanta yağını solumak ağrının azalmasına yardımcı olur.

-Boynunuza veya sırtınıza direkt olarak suya damlatılmış lavanta yağından sürerek grip, öksürük, bronşit, soğuk algınlığı, farenjit, bademcik iltihabı ve astım gibi solunum yolları hastalıklarının etkilerini azaltabilirsiniz.

-Yanık, kesik, sıyrık veya başka bir yaranız varsa, lavanta yağı yara iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Lavanta yağını küçük yaralarda kullanmak için 3 veya 4 damla lavanta yağını birkaç damla hindistan cevizi yağı ile karıştırabilirsiniz. Karışımı pamuk yardımıyla yaranızın üzerine sürün. Yaranız zaten iyileşmişse, lavanta yağı kalan izleri de azaltmada faydalı olabilir.

-Sivrisinek ve böcek gibi haşerelerin uzaklaştırılması için lavanta yağı kullanılır. Bunun yanı sıra antiseptik özelliği de olduğu için böcek ve sinek ısırıklarına iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini düzenler.

-Lavanta yağı saçlara da oldukça iyi gelir. Lavanta yağının saça olan faydaları arasında içeriğindeki maddeler sayesinde saç dökülmesini engellemesi sayılabilir. Lavanta yağının bir başka etkisi de saç uzamasını destekleyebilmesidir. Lavanta yağı saç kremlerine de eklenebilir. Saç kreminize birkaç damla lavanta yağı ekleyerek saçlarınızı yumuşatır ve parlaklık kazandırabilirsiniz.

-Lavanta yağı uyku kalitesini artırır ve uykusuzlukla mücadelede etkilidir.

-Lavanta yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmede etkilidir.

-Lavanta yağı, masaj yağı olarak kullanılabilir. Lavanta yağı taşıyıcı bir yağa eklenerek (örneğin hindistan cevizi yağı veya badem yağı) cilde masaj yapılabilir. Bu, kas ağrılarını hafifletmeye, sinirleri yatıştırmaya ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

-Pamuğa 3-4 damla damlatılıp cilde masaj yapıldığında hipertansiyonu azaltmaya, kan dolaşımını düzenlemeye ve yüksek kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

-Lavanta yağı sinüs tıkanıklığı ve sinüzit semptomlarını hafifletmede etkilidir.

-Lavanta yağı, bağırsağın hareketliliğini artırarak hazımsızlık, mide ağrısı, kolik, ishal, kusma tedavisine yardımcı olabilecek mide ve safra sularının üretimini uyarır.

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