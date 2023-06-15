Ulus Liv Hospital Toplantı Salonu’nda “lavanta” ve “lavantalı ürünleri” merkeze koyan seçkin bir buluşma gerçekleşti. Lavandist markasının kurucusu Osman Tugay’ın katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, Yeni Nesil Tarımda Stratejik Marketing grubunu oluşturan Beze Grup Kurucu Başkanı Bengü Bilik, Atölye Puzzle Sahibi Aslı Levent ve Gazeteci Ayşe Dural tarafından düzenlendi. Liv Hospital adına ev sahipliğini üstlenen Monik İpekel’in yanı sıra pek çok seçkin davetli ve basın mensubu bu buluşmaya katıldı.

İstanbul’dan ilham alarak kurulan ve ürünlerini şimdilik sadece kendi online sitesi lavandist.com’dan satışa sunan Lavandist kozmetik bakım ürünleri ailesi genişliyor. Ulus Liv Hospital Toplantı salonunda pek çok medya mensubu ve davetlinin katıldığı toplantıda konuşma yapan Osman Tugay, Lavandist Lavanta Sülfatsız Şampuan’ın markanın en yeni ürünü olduğunu belirterek, “Markamızın yeni ürünü Sülfatsız Şampuan, diğer ürünlerimiz gibi kadın erkek herkesin kullanabilmesi için üretildi. Lavandist Sülfatsız Şampuan, özel olarak geliştirilmiş formülü ile saç ve saç derisinin besin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı oluyor” dedi.

Analiz raporlu lavanta yağı

Silivri’nin Kurfallı köyünde lavanta tarımı yapan Osman Tugay toplantıda, beyaz yakalı yöneticilikten çiftçiliğe geçiş serüvenini, lavanta tarımına başlama nedenlerini, felsefesini de davetlilerle paylaştı. Tugay’ın, Lavandist lavanta yağı hakkında verdiği bilgiler ise çok ilgi çekti. “Lavanta yağından anlayan birinin yağ kalitesiyle ilgili soracağı ilk soru kafur oranının ne kadar olduğudur. Bu oran Avrupa Farmakope’sine göre maksimum yüzde 1,2’dir” diyen Tugay, Lavandist Lavanta Yağın’nın kafur oranın ise bu orandan çok daha düşük, yüzde 0,13 olduğunu vurguladı.

Tugay, Lavandist Lavanta Yağı’nın analiz raporlu bir ürün olduğunu da belirterek şu bilgileri verdi: “Analiz raporu olmayan lavanta yağları güvenli değildir. Bu yüzden hiçbir üretici yağının kalitesini ispattan birkaç yüz liralık analiz maliyeti için kaçınmamalıdır. Üreticinin yapacağı tek şey üniversitelerin laboratuvarlarında ve akredite laboratuvarlarda yağlarının analizlerini yaptırmasıdır. Bizim yağımız da bir üniversitenin laborutuavarından alınmış analiz raporuna sahip olduğu için güvenle kullanılabilir” dedi. Tugay ayrıca bu raporun mutlaka tüketiciyle paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Lavanta köyü için distilasyon ünitesi

Osman Tugay bölgelerinde lavanta tarımı gibi distilasyon ünitelerinin dağınık ve uzak olması sebebiyle, planladıkları distilasyon yatırımını bir sene öne çekerek 2021 senesinde yaptıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Distilasyon ünitesinin varlığı lavanta köyü olmak için çok önemli bir adımdı. Böylece yakın çevremizdeki üreticilerin lojistik ve hasadı planlama ile ilgili zorlukları çözülmüş oldu. Tesisimiz İstanbul Avrupa yakasındaki üreticilere kabul edilebilir uzaklıktadır ve kapasitemiz yettiğince hizmet vermekteyiz. Distilasyonun bir diğer ve önemli faydası civar üreticilerle tanışma ortamı sağlamasıdır. Bu şekilde yağların birlikte pazarlanma imkanı oluşmuştur.”

Toplantıda Liv Hospital Deri ve Zührevi Hastalıklar doktorlarından Doç. Dr. Anıl Gülsel Bahalı da lavantanın böcek kovucu, nemlendirici, antiseptik, antifugal özelliklerinden söz ederek “Aslında bunlar doğrulanmış bulgular değil. O yüzden dozaj konusunda ve ürünlerin doğallığı konusunda dikkatli olmak gerekli” dedi. Doç. Dr. Anıl Gülsel Bahalı, önümüzün yaz ayları olduğunu belirterek, 50 faktörlü güneş koruyucularını kullanılması, bol bol su içilmesi ve güneş altında makyaj yapılmaması gerektiği konusunda da uyardı.

Lavandist Sülfatsız Şampuan hakkında

Markanın yeni ürünü Lavanta Sülfatsız Şampuan kadın erkek herkesin kullanabilmesi için üretildi. Lavanta renkli ve lavanta kokulu Lavandist Sülfatsız Şampuan, özel olarak geliştirilmiş formülü ile saç ve saç derisinin besin eksikliklerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Formülünde yer alan argan, biotin, niacin, panthenol, jojoba ve buğday proteini sayesinde saçlı deriyi ve saçları besliyor, arındırıyor, nemlendiriyor. Tüm saç tipleri için üretilen Lavandist Lavanta Sülfatsız Şampuan özellikle ince telli, sönük ve dökülmeye eğimli saç tipleri için öneriliyor.

Lavanta Okulu

18 Mart 2023te açılan Dijital Lavandist Okulu’nda, Osman Tugay lavanta ile ilgili tüm merak edilenleri paylaşıyor. DijitalLavandist Okulu, herkesin paylaştığı biçimde lavanta hakkındaki bilgileri paylaşan bir dijital kanal olmaktan çok, lavantanın işlenmiş hali olan ürünlerin ekonomiye katma değeri yüksek olarak girmesinin hikayesini işlemektedir. Özellikle tüketicinin kafasındaki ürünlerle ilgili soruları netleştirmeye ve lavanta üreticilerini lavanta ürünleri üreten girişimcilere dönüştürmek için kendi modelini açıkça paylaşmaktan çekinmeyen Osman Tugay, Kurfallı köyünden başlamak üzere genç istihdamın önünü açmayı hedefliyor.

Yeni nesil tarımda stratejik pazarlama

İş hayatlarında yılları devirmiş 3 iş insanı olan; Beze Groupkurucusu Bengü Bilik, Atölye Puzzle’ın kurucusu Aslı Levent ve gazeteci Ayşe Dural "Yeni Nesil Tarımda Stratejik Marketing Grubu"nu hayata geçirdi. Yeni Nesil Tarımda Stratejik Marketing Grubu, Lavandist markasının sahibi girişimci Osman Tugay’la “Herkes için Lavanta Herkes için Lavandist” sloganı ile yola çıktı. Osman Tugay’ın örnek alınması gereken çiftçilikten girişimciliğe uzanan değişiminin işleneceği ve benzer şekilde lavantanın Lavandist olmasının da detaylarının paylaşılacağı “Dijital Lavandist Okulu” fikrinin de üreticisi olan “Yeni Nesil Tarımda Stratejik Marketing Grubu”, bu çalışmalarını “Yeni Nesil Tarımda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” üzerinde derinleştirerek, çok farklı ana başlıklar altında “Dijital Okullar” fikrini hayata geçirmek için yeni projelerin görüşmelerine de başladılar.