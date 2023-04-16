Brezilyalı oyuncu ve model Larissa Gacamer, sosyal medya hesabından sıkıntı ve üzüntüden kaynaklı olabilecek Gül Hastalığına yakalandığını açıkladı. Vücudundaki kırmızı benekleri ınstagram hesabından paylaşan Larissa Gramer;

"Güzel insanlar, depremden 1 hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince birkaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmaya başladı ve bacağımda büyük bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastaneye götürmeye karar verdi. Doktor direkt "Pityriasis Rosea" Gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince. O yüzden spora da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm onlar için sizinle paylaşmak istedim çünkü 2 ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum! Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi