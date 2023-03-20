1960 Yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur (1986). M.Ü Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda; “Spor Yönetimi” üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Tez konusu:”Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü” (1993). M.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Yönetimi üzerine Doktora eğitimini tamamladı (2000). Dünyada ve Türkiye’de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım tezi ile ilk bayan futbol doktoru oldu.

Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti. Türkiye’nin ilk bayan futbol takımı olan Dostlukspor’da kaleci ve kaptan olarak futbol oynadı (1976-1989).Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslarla Türkiye’nin profesyonel liglerinde (1., 2., 3. liglerinde) antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip ilk bayan futbol antrenörü oldu (TFF kursları; 1985, 1989, 1994- Kaleci Antrenörlüğü Kursu dahil).

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nde, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde, TFF Merkez Hakem Kurulu’nda çeşitli görevler yaptı. UEFA’da Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009) ile UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) yaptı.