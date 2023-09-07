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KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi. 2023-2024 yılı KYK yurtları için başvuruda bulunan adaylar şimdi de bakanlıktan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?KYK yurt başvuru sonuçları 2023: KYK yurtları ne zaman açıklanacak, açılacak? Tüm detaylar haberimizde.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek

KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.