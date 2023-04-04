Son dakika: Yükseköğretim Kurulunca alınan karara göre lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları kademeli olarak artırıldı. Yeni burs oranları buna göre doktora bursu ile çalışan öğrenciler için 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için 7500 TL'ye çıkarıldı. Lisans destek bursu 1000 tl'den 1875 TL'ye çıkarıldı.

YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı kapsamında lisans öğrenciye verilen burs miktarını 1500 TL'den 2000 TL’ye çıkarttı. Yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarını 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye olarak güncelledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi