Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan Tiyatro Atölyesi, "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç'ı sahneledi. 65 yaş üstü bireylerin sahne performansı büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ne devam eden yaşlı bireylerden oluşan tiyatro atölyesi dördüncü oyunlarını sahneye koydu.

Dördüncü Oyunları Da Alkış Aldı

Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ'un yönetmenliğindeki iki perdelik oyun "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç " Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluştu. Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Tiyatro Atölyesi'nden 20 kişinin rol aldığı oyun seyirciden büyük beğeni topladı. 65 yaş üstü bireyler, sahne performansı ile göz doldururken dördüncü oyunlarını da başarıyla sahneledi. Tiyatro severler kahkaha dolu keyifli bir akşam yaşadı.

Kuyruklu Yıldız Korkusunda Aşk Hikayesi

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı iki perde komedi oyunun konusu ise şöyle; 1910 yılının İstanbul’unda Halley Kuyruklu Yıldızı’nın dünyaya çarpacağı söylentisi heyecan, korku, telaş ve dedikodu yaratır. Bu durumla eğlenmek üzere konferanslar yapan kültürlü ve zengin biri olan İrfan Galip ile mektuplaştığı esrarengiz bir kadının evliliğe doğru giden serüveni anlatılıyor. ANTALYA (İGFA)