Tüm YAŞAM, kuvvet dengeleri

Üstüne kurulu…

KUVVET üretmeye başlandığı

Andan itibaren de

OLUMLU kuvvet yanında, mutlaka

OLUMSUZ kuvvet de oluşuyor…

Bu bir DOĞA kuralı…

DOĞA YASALARI böyle…

En azından 21’inci yüzyıl için…

Diğer taraftan;

İç içe MEKANİZMALARDAN oluşan

KAİNATTAKİ tüm işleyiş,

MATEMATİK yasalara tabi…

Olumlu ve olumsuz kuvvet de

Buna istisna değil…

Yegane fark, bu iki farklı

Tür kuvvetin tabi olduğu

Matematiğin aynı olmaması…

OLUMLU kuvveti tanımladığınız

Formüller ile,

OLUMSUZ kuvveti de

Tanımlamaya kalkarsanız,

Yanılır hatta HÜSRANA uğrarsınız…

Nitekim, şimdilerde yapılan HATA bu…

Oluşmuş olumsuz kuvveti,

Oluşturduğumuz olumlu kuvvetin

Formülleri ile izaha çalışıyor ve

Bu bağlamda ÇÖZÜM getirmeye

Uğraşıyoruz…

Bu, iyi niyetli olsa da

Sonuca götüremeyecek

Bir DİDİNİŞ…

Şu kadarını söyleyebiliyoruz ki

OLUMSUZ kuvveti geri itelemek için,

Kullanıyor olduğumuzdan farklı

FORMÜLLER bulmak zorundayız ve

Unutulmamalı ki bunlar,

Farklı MATEMATİK işlemlere tabi

Formüllerdir…

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