Tüm YAŞAM, kuvvet dengeleri
Üstüne kurulu…
KUVVET üretmeye başlandığı
Andan itibaren de
OLUMLU kuvvet yanında, mutlaka
OLUMSUZ kuvvet de oluşuyor…
Bu bir DOĞA kuralı…
DOĞA YASALARI böyle…
En azından 21’inci yüzyıl için…
Diğer taraftan;
İç içe MEKANİZMALARDAN oluşan
KAİNATTAKİ tüm işleyiş,
MATEMATİK yasalara tabi…
Olumlu ve olumsuz kuvvet de
Buna istisna değil…
Yegane fark, bu iki farklı
Tür kuvvetin tabi olduğu
Matematiğin aynı olmaması…
OLUMLU kuvveti tanımladığınız
Formüller ile,
OLUMSUZ kuvveti de
Tanımlamaya kalkarsanız,
Yanılır hatta HÜSRANA uğrarsınız…
Nitekim, şimdilerde yapılan HATA bu…
Oluşmuş olumsuz kuvveti,
Oluşturduğumuz olumlu kuvvetin
Formülleri ile izaha çalışıyor ve
Bu bağlamda ÇÖZÜM getirmeye
Uğraşıyoruz…
Bu, iyi niyetli olsa da
Sonuca götüremeyecek
Bir DİDİNİŞ…
Şu kadarını söyleyebiliyoruz ki
OLUMSUZ kuvveti geri itelemek için,
Kullanıyor olduğumuzdan farklı
FORMÜLLER bulmak zorundayız ve
Unutulmamalı ki bunlar,
Farklı MATEMATİK işlemlere tabi
Formüllerdir…
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