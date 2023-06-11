Ülke içerisinde faaliyet gösteren spor kulüpleri, kültür veya sosyal kurumların talepleri üzerine düzenlenecek bu vizeler, maksimum bir yıl süresince yenilenme hakkına sahip olacak.

Şubat ayında "Kuveyt Vize" uygulamasıyla elektronik vize başvurusuna başlayan Kuveyt, bu yeni uygulama ile uluslararası spor, kültür ve sosyal etkinliklerin genişlemesini hedefliyor.

Ülkede geçerliliği olan spor kulüpleri, kültürel ya da sosyal kurumların talebiyle düzenlenmesi gerektiği kaydedilen vizenin bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabileceği ifade edildi. Kuveyt, şubat ayında "Kuveyt Vize" uygulamasıyla elektronik vize başvurusuna başlamıştı.