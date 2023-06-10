Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede %5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde %4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde %3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde %28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu.

Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %125,7 artarak 405 bin 584 olurken kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre %2,5 artarak 200 bin 453 oldu.

Türkiye'de 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 625 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre %2,6 artarak 95 milyon 947 bin 266 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı %9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken kitap dışı materyal sayısı %13,4 artarak 1 milyon 527 bin 650 oldu.

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Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %70,8 artarak 26 milyon 788 bin 378 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre %13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283 olurken ödünç verilen materyal sayısı %26,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 oldu.

Kütüphane sayısındaki en büyük artış %45,8 ile örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde oldu. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı bir önceki yıla göre %17,7 artarak 3 bin 635 olurken kitap dışı materyal sayısı %9,1 artarak 1 milyon 30 bin 622 oldu.

Kütüphane İstatistikleri çalışmasında kullanıcılara ilişkin istatistiklerde 2020-2021 yıllarında yaşanan COVID-19 salgını sonrasındaki normalleşme sürecinin etkisi görüldüğü belirtildi

Yazma eserler kütüphaneleri ve belediye kütüphaneleri verilerinin çalışma kapsamına dâhil edilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor..