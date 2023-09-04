Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın önemli dönüşüm projeleri arasında gösterdiği İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın çok önemsediği ve Kütahya Belediyesi'nin önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin birinci etabındaki çalışmalarda beton blokların montaj işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan montajlarla birlikte iyice şekillenmeye başlayan İnköy Küçük Sanayi Sitesi, hem vatandaşların, hem de sanayi esnafların yüzünün güleceği çok önemli bir eser olarak Kütahya'ya kazandırılacak.

1 milyon 150 bin metrekare alan üzerine yapılan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak. KÜTAHYA (İGFA)