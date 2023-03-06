Kütahya Porselen, umut dolu yarınlar için geleceğin güçlü kadınlarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Anadolu’da Bir Kızım Var” burs projesine destek oluyor.

UMUT DOLU YARINLARA ANLAMLI DESTEK

Kadının toplum ve iş yaşamındaki konumunu önemseyen, bu anlamda sürdürülebilir kadın istihdamı projesine sahip olan Kütahya Porselen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel son derece değerli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

3 Mart-3 Nisan tarihleri arasında online alışverişlerde geçerli olacak kampanya kapsamında, internet sitesindeki ilgili kategoriden yapılacak alışverişlerden elde edilecek gelirin tamamını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Anadolu’da Bir Kızım Var” burs projesine bağışlıyor.

Söz konusu kampanyaya özel oluşturulan ilgili kategoride bilge kadınlardan esinlenen, tüm zamanların ruhunu bilge kadınların gözleriyle sofralara taşıyan Sofia Femina koleksiyonuna ait parçaların yanı sıra birçok özel seriye ait yemek takımları, kahve ve çay takımları, pasta takımları yer alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ