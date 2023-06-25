Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kütahya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kütahya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kütahya / Merkez / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|455,97
|2,23
|1,93
|Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|437,91
|4,23
|4,25
|Kütahya / Merkez / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|424,86
|5,96
|5,81
|Kütahya / Gediz / Gediz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|415,90
|7,32
|5,76
|Kütahya / Simav / Simav Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|407,81
|8,6
|7,31
|Kütahya / Merkez / Ali Güral Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|395,13
|10,79
|9,7
|Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|375,92
|14,52
|13,91
|Kütahya / Merkez / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|370,73
|15,61
|14
|Kütahya / Merkez / Kütahya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|366,73
|16,49
|15,45
|Kütahya / Merkez / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|349,57
|20,57
|22,39
|Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|333,82
|24,85
|21,55
|Kütahya / Merkez / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|318,28
|29,7
|27,7
|Kütahya / Simav / Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|310,35
|32,42
|31,39
|Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|302,85
|35,17
|–
|Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,79
|38,69
|38,38
|Kütahya / Emet / Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|288,84
|40,76
|–
|Kütahya / Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,61
|52,18
|48,36
|Kütahya / Gediz / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|259,43
|54,93
|54,55
|Kütahya / Merkez / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,17
|59,57
|75,55
|Kütahya / Simav / Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|248,87
|60,91
|38,06
|Kütahya / Simav / Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|231,79
|71,83
|77,79
|Kütahya / Merkez / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|213,66
|84,28
|62,98
|Kütahya / Merkez / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|207,44
|88,22
|83,31
|Kütahya / Merkez / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|194,51
|94,71
|86,85
|Kütahya / Çavdarhisar / Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|188,54
|96,69
|–
|Kütahya / Çavdarhisar / Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|184,97
|97,59
|–
|Kütahya / Gediz / Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|177,69
|98,83
|99,04
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalıdır. En güncel ve kesin bilgilere ulaşmak için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ