Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kütahya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.



Kütahya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kütahya / Merkez / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 455,97 2,23 1,93 Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 437,91 4,23 4,25 Kütahya / Merkez / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 424,86 5,96 5,81 Kütahya / Gediz / Gediz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 415,90 7,32 5,76 Kütahya / Simav / Simav Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 407,81 8,6 7,31

Kütahya / Merkez / Ali Güral Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 395,13 10,79 9,7 Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 375,92 14,52 13,91 Kütahya / Merkez / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 370,73 15,61 14 Kütahya / Merkez / Kütahya Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 366,73 16,49 15,45 Kütahya / Merkez / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 349,57 20,57 22,39 Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 333,82 24,85 21,55 Kütahya / Merkez / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 318,28 29,7 27,7 Kütahya / Simav / Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 310,35 32,42 31,39 Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 302,85 35,17 – Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,79 38,69 38,38 Kütahya / Emet / Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 288,84 40,76 – Kütahya / Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,61 52,18 48,36 Kütahya / Gediz / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 259,43 54,93 54,55 Kütahya / Merkez / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,17 59,57 75,55 Kütahya / Simav / Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 248,87 60,91 38,06 Kütahya / Simav / Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 231,79 71,83 77,79 Kütahya / Merkez / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 213,66 84,28 62,98 Kütahya / Merkez / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 207,44 88,22 83,31 Kütahya / Merkez / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 194,51 94,71 86,85 Kütahya / Çavdarhisar / Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 188,54 96,69 – Kütahya / Çavdarhisar / Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 184,97 97,59 – Kütahya / Gediz / Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 177,69 98,83 99,04

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalıdır. En güncel ve kesin bilgilere ulaşmak için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.