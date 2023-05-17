“Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosuyla sosyal sorumluluk çalışmalarında çevre temizliği ve atık toplama farkındalığı yaratan Koroplast, “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabının DasDas ekibi tarafından uyarlanan tiyatro oyunuyla tüm sezon çocuklara Kora ve Mori’nin geri dönüşüm maceralarını anlattı.

“Kuşlara Fısıldayan Kız” tiyatro oyununda, doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora adlı bir kız çocuğu ve arkadaşı Mori’nin yaşadıkları üzerinden anlatılıyor.

2022-2023 tiyatro sezonu kapsamında DasDas’ta 21 Mayıs Pazar günü son kez oynanacak “Kuşlara Fısıldayan Kız” tiyatrosu hem çocukları hem de anne ve babaları doğanın sesini dinlemeye, kuşlara yol arkadaşlığı yapmaya, Kora ve Mori’nin hikayesine ortak olmaya davet ediyor.

Oyunun yazarlığını Özlem Ovalı ve Alper Baytekin, yönetmenliğini Alper Baytekin, sahne tasarımını Yasemin Arslan ve Alper Baytekin, müziğini Ahmet Sipahi, kostüm tasarımını Yasemin Arslan, afiş tasarımını Müjde Başkale, oyunculuklarını ise Elif Mandan ve Anıl Özgür üstlendi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi